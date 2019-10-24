В Кургане знаменитую пятиэтажку, стены которой пробил фонтан с кипятком, хотят подлатать

Мэрия Кургана ищет подрядчика для многоквартирного дома на ул. Красина, 66. На портале госзакупок в четверг, 24 октября, размещен тендер «на выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации». В 2015 году «хрущевка» пострадала во время серьезной коммунальной аварии. Фонтан горячей воды выбился из-под земли и поднялся до 4 этажа.

В материалах закупки уточняется, что подрядчик нужен «для усиления наружных стен 4-ого подъезда». Сметная стоимость превышает 428 тыс рублей. Приступить к работам необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель курганского МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Чудаков, стены подмоченного кипятком подъезда укреплены металлической стяжкой, но проектом предусмотрено еще и усиление грунта под фундаментом.

«Аукцион на этот вид работы объявляется не первый раз, но подрядчиков нет. Торги признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок», – прокомментировал Андрей Чудаков.

Пятиэтажка на улице Красина, стены которой были разрушены летом 2015 года во время гидравлических испытаний, ремонтируется не первый раз. Стяжку стен оплатила мэрия Кургана, но жильцы продолжают настаивать, что дом после инцидента стал опасным для проживания.

Курган, служба информации

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