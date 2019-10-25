Курганский блогер Винштейн рассказал, кто отправил к нему силовиков

Курганского блогера Илью Винштейна, опубликовавшего в социальных сетях юмористический ролик про чиновников Зауралья, допросили сотрудники центра «Э». У молодого человека в рамках доследственной проверки изъят компьютер. При этом на вмешательстве силовиков настаивают не герои ролика, а структуры и подчиненные энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Новый День» Илья Винштейн уточнил, что проверка проводится после публикации в информагентстве «Ura.ru», журналисты которого разместили в СМИ официальное обращение к следственному комитету. Есть также конкретное заявление, автором которого стал директор тюменского энергопредприятия «СУЭНКО» Данил Анучин.

«Представителей правительства Курганской области в числе заявителей нет», – заявил блогер. Дозвониться до адвоката Винштейна не удалось.

О том, как силовики ведут проверку, Винштейн рассказал в социальных сетях. «Сегодня я встречался со следователями центра по противодействию экстремизму. Сотрудники опросили меня в рамках доследственной проверки. Я не юлил и рассказал все, как есть. Копии объяснения сохранил. Затем вдруг выяснилось, что мы поедем ко мне домой, и я передам им свой компьютер, который они будут изучать в рамках доследственной проверки. Досмотр компьютера произведен в присутствии адвоката и двух понятых. Никаких обвинений мне не вменяют. Пока все находится в подвешенном состоянии», – сообщил вчера в своем блоге Винштейн.

«Ura.ru» настаивает на проверке блогера из-за того, что в его ролике сообщается, что агентство «мочит губернатора». Второй заявитель – Данил Анучин – обратился в полицию из патриотических соображений. Топ-нменеджер Бикова и Боброва родился в Кургане, несколько лет проработал директором «Курганэнерго», а в 2016 году пошел на повышение и занял пост директора тюменского ПАО «СУЭНКО». Анучин обратился к руководству УМВД по Курганской области, он считает, что «фашистский ролик» блогера Ильи Винштейна «унижает человеческое достоинство жителей Курганской области».

Отметим, что в своем сатирическом ролике курганский блогер действительно использовал образ Адольфа Гитлера. Мини-фильм под названием «Закрытое совещание в кабинете Шумкова» смонтирован из фрагмента художественного фильма «Бункер», посвященного последним дням Третьего рейха. В роли фюрера – глава региона, который отчитывает своих подчиненных и главу Кургана.

Курганская блогосфера бурно отреагировала на действия силовиков. Горожане поддерживают Илью Винштейна и даже предлагают скинуться, чтобы купить ему новый компьютер – взамен изъятого центром «Э».

Напомним, информагентство «Ura.ru» и «СУЭНКО» входят в бизнес-структуру энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Курганцам они известны не только как владельцы «Водного Союза» и городских ТЭЦ. В 2018 году компания «Рифей», аффилированная с бизнесменами, должна была стать региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами, однако до работы ее не допустили – потенциальный регоператор не планировал инвестиций, но предлагал в 5,5 раз поднять тариф для населения.

Курган, служба информации

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