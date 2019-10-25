В Кургане ПАЗик сбил ребенка

В Кургане в микрорайоне Глинки ПАЗ сбил шестнадцатилетнюю девушку. Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель автобуса просто не заметил пешехода.

ДТП произошло 24 октября в 21 час на улице Сибирская, 1А. 57-летний водитель ПАЗика ехал по улице Сибирская в сторону ул. Новая и на перекрестке сбил пешехода. По предварительной оценке автоинспекторов, именно девушка должна была убедиться, что дорога безопасна и пропустить автобус. Ребенку оказана разовая медицинская помощь. У девочки ушибы и ссадины. Госпитализация не потребовалась.

Курган, служба информации

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