Курганские депутаты попросят Госдуму изменить закон о банковской тайне

Дума Курганской области предлагает обновить федеральный закон о банках. Законодательная инициатива уже готова и будет рассмотрена депутатами на ближайшем заседании – 29 октября.

В корректировке, по мнению курганцев, нуждается 26-ая статья федерального закона «О банках и банковской деятельности», которая посвящена банковской тайне. Суть инициативы заключается в том, чтобы банкиры не скрывали информацию о счетах предприятий банкротов.

Как сообщил «Новому Дню» депутат облдумы Евгений Кафеев, инициатива исходила от регионального управления Росреестра (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии). В функции ведомства, в том числе, входит надзор за деятельностью арбитражных управляющих.

«Статья о банковской тайне не позволяет Росреестру в оперативном режиме запрашивать информацию о счетах банкротов, движении средств», – уточнил Кафеев.

Это важный момент, почеркнул депутат. Арбитражные управляющие, утвержденные судом для проведения конкурсного производства, при ликвидации предприятия в первую очередь должны гасить долги по зарплате. Специалисты Росреестра, которые следят за работой управляющих, конечно, могут получать банковские выписки, но для этого им приходится обращаться в суд и доказывать необходимость получения информации. А это время.

По словам Кафеева, законодательная инициатива готовилась почти год. Курганцы уже заручились поддержкой дум и заксобраний других регионов УрФО.

Как только депутаты облдумы проголосуют за законопроект, пакет документов отправится в Госдуму. Г-н Кафеев не готов прогнозировать, поддержат ли парламентарии идею. И если да, то когда именно федеральный закон разрешит банкам выдавать Росреестру сведения по первому требованию.

Курган, служба информации

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