В Курганской области из-за табуна лошадей застрелили фермера

В Курганской области в селе Альменево застрелен 49-летний фермер. Убийство произошло вечером 24 октября, сообщает СУ СКР по Курганской области.

Убийца задержан. Это 62-летний житель села. Как уточняют в региональном следкоме, после работы глава крестьянско-фермерского хозяйства со своими работниками заехал к пенсионеру, чтобы обсудить с ним давний конфликт. Табун лошадей мужчины пасется на землях фермера.

«Неоднократно глава хозяйства пытался решить конфликт, в том числе через органы местного самоуправления и предупреждал хозяина лошадей о привлечении его к ответственности за потраву посевов», – уточнили суть конфликта курганские следователи.

Убийца ушел в свой дом, вернулся с ружьем и выстрелил. Раненого мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следствие настаивает на аресте подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Курган, служба информации

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