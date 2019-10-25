В 2020 году бюджет Курганской области останется дефицитным: Зауралью опять не хватает пару миллиардов

Курганское правительство в пятницу, 25 октября, озвучило основные параметры регионального бюджета на 2020 год. Он останется дефицитным, но рост собственных доходов ожидается на уровне 14%.

В 2020 году доход региональной казны составит 43 млрд 824 млн рублей. Расходная часть – более 46 млрд рублей. Соответственно, бюджет Зауралья в 2020 году останется дефицитным. Разрыв между доходами и расходами – 2,2 млрд рублей. «Что сопоставимо с уровнем 2019 года», – прокомментировал цифры глава регионального финуправления Константин Ермаков.

Основными статьями расходов станут зарплата бюджетникам (17 млрд рублей), социальные выплаты (6 млрд рублей), реализация нацпроектов (8 млрд рублей). Муниципалитеты получат более 16 млрд рублей.

Главный финансовый документ в ближайшее время будет представлен депутатам областной думы для утверждения.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 25.10.19

Полпред Цуканов назвал причину, по которой тюменцы стали чаще умирать от рака. / В Курганской области из-за табуна лошадей застрелили фермера. / Курганские депутаты попросят Госдуму изменить закон о банковской тайне. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»