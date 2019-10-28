Курганский губернатор Шумков анонсировал главные стройки 2020 года

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм раскрыл планы по благоустройству Кургана и Шадринска в 2020 году.

«Параллельно с завершением сезона ремонта и благоустройства этого года уже скидываем план на 2020. Он «расшивается» на планы развития всех территорий», – написал Шумков.

Глава региона пообещал, что упор будет сделан на дороги, социальные и коммунальные объекты, обустройство общественных территорий. В Кургане продолжится ремонт набережной реки Тобол, на которую выделено 42 млн рублей. «Кроме того, нужно поработать над благоустройством площадок, чтобы основные выходы на набережную также приобрели новый вид», – предлагает глава региона. Подрядчикам также придется завершать ремонт курганского ЦПКиО. «Постараемся привести в порядок пляж», – резюмировал губернатор.

В Шадринске власти также планируют облагородить набережную. «Начинаем в этом году подготовительные работы по набережной, чтобы все основные работы выполнить следующим годом», – озвучил планы по Шадринску Шумков.

Что касается дорожных работ, то областные власти анонсируют «увеличение объема». Как сообщал «Новый День», в 2019 году в ремонтный план попали 342 км региональных и муниципальных дорог, в том числе 158 км – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 1 млрд 799 млн рублей. Суммы предполагаемых затрат на 2020 год пока не озвучены.

Курган, Шадринск, служба информации

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