В Кургане водитель после серьезной аварии сбежал с места ДТП

В Кургане 40-летний водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Как сообщает региональная автоинспекция, авария произошла вечером в воскресенье, 27 октября, на улице К.Маркса.

По данным региональной ГИБДД, пожилая женщина 1948 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель иномарки HYUNDAI ехал по ул. К. Маркса в сторону ул. Б. Петрова. Он сбил 71-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована. Инспекторы установили личность виновника ДТП.

Курган, служба информации

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