У прокурора Зауралья новый заместитель, приехал из Екатеринбурга

Заместителем прокурора Курганской области Андрея Назарова назначен силовик из Екатеринбурга Андрей Иньшаков. Информация о рокировке размещена на сайте прокуратуры Свердловской области.

Приказ о назначении Андрея Иньшакова был подписан генпрокурором РФ 24 октября. Иньшаков – выпускник Уральской юракадемии. С 2016 года занимал пост прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга.

Напомним, прокурор Зауралья Андрей Назаров также выпускник Уральской государственной юракадемии. Свою карьеру он начинал в УРФО, возглавив прокуратуру города Озерска Челябинской области. В Курганскую область Назаров был переведен в июне 2019 года. До этого времени курганский прокурор возглавлял надзорное ведомство Республики Башкортостан.

Фото Андрея Иньшакова с сайта прокуратуры Свердловской области

Курган, служба информации

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