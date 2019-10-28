В Кургане на полдня задержали вылет борта «ЮТэйр»

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» Курган-Москва в понедельник, 28 октября, был задержан более чем на 7 часов. Сегодня же Уральская транспортная прокуратура сообщила, что авиакомпания была оштрафована за аналогичный инцидент.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе курганского аэропорта, утренний рейс Курган-Москва должен был состояться в 6:50. По техническим причинам вылет был отложен до 14:20. «50 пассажиров остались в здании аэропорта. Жители Кургана вернулись домой», – уточнили в пресс-службе.

Так совпало, что именно сегодня, 28 октября, Уральская транспортная прокуратура сообщила о том, что авиакомпания «ЮТэйр» оштрафована в связи с задержкой рейса по маршруту Курган – Москва. Инцидент произошел ранее, прокурорская проверка уже завершена. Тогда выяснилось, что застрявшие в Кургане пассажиры «не были обеспечены прохладительными напитками». В отношении перевозчика было возбуждено административное дело, авиакомпания заплатит штраф.

Курган, служба информации

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