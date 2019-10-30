Курганская область встала на путь значительных перемен – Анатолий Гагарин

Курганская область встала на длинный путь значительных перемен. Впереди – непростой процесс преобразований, результатом которого станет качественное изменение жизни зауральев к лучшему. Такое мнение в беседе с РИА «Новый День» высказал руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга», директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, доктор философских наук Анатолий Гагарин. По его мнению, у нового губернатора Курганской области Вадима Шумкова есть существенный карт-бланш для преобразований, и выдан он ему был жителями региона, которые проголосовали за него на сентябрьских выборах-2019. «У губернатора Курганской области сегодня объективно очень высокий рейтинг доверия населения, он понимает это и всеми силами стремится оправдать это доверие. У него есть план преобразования области, и он будет стремиться воплотить его в жизнь. Безусловно, на этом пути не все будет гладко, в первую очередь, из-за определенной инертности местной среды и большого кадрового голода. Год в должности исполняющего обязанности губернатора показал, что Вадим Шумков работает на разных скоростях со своим управленческим аппаратом, показывая подчиненным пример того, как надо решать проблемы, как оперативно реагировать на вызовы времени. Сейчас можно сказать с уверенностью, Вадим Шумков полностью погрузился в повестку, разобрался с тем, что и как делать и готов добиваться этого от своих подчиненных», – отметил Анатолий Гагарин.

По мнению эксперта, неоспоримым козырем Шумкова является помощь со стороны соседских регионов – Ямала, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска. «В УрФО сейчас выстраивается новая система кооперации регионов, и если настроить работу по этому направлению грамотно, пользу нее получат все участники. В частности, базу для формирования кадров, в которых так остро нуждается Курганская область, сможет давать научно-производственный центр на базе Уральского федерального округа. В этом проекте уже задействованы представители Екатеринбурга, Кургана, Челябинска и Тюмени», – считает Анатолий Гагарин.

По его мнению, большим плюсом для губернатора Курганской области является масштабность мысли. Долгоиграющие проекты, закладка которых сейчас производится в рамках межрегиональной кооперации – залог успешного развития для всех участников процесса. «Переформатирование принципов работы региональных элит, их взаимодействия – процесс тонкий, долгий, но обязательно приносящий в последствие позитивные плоды», – резюмирует Анатолий Гагарин.

Курган, Елена Васильева

Курган. Другие новости 30.10.19

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