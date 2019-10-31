В Кургане гололед, шквалистый ветер и 12 аварий за утро

В Курганской области в четверг, 31 октября, ожидается гололед и шквалистый ветер, предупреждает региональное управление МЧС. По оперативным данным автоинспекции, в столице Зауралья за утро произошло 12 ДТП.

В региональной Госавтоинспекции «Новому Дню» сообщили, что все аварии – это механическое повреждение машин, пострадавших нет. В УГИБДД также отметили, что ежедневно в городе происходит примерно столько же незначительных ДТП.

В управлении МЧС курганцев просят соблюдать особую осторожность сегодня и в ближайшие дни. Ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду. В отдельных районах Курганской области – снег с дождем, а ночью температура в регионе опустится ниже -10 градусов.

Курган, служба информации

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