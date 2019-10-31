Курганцам предложили присоединиться к всероссийскому флешмобу

Курганцев приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу, который призван поддержать ремесленников.

Участники флешмоба со 2 по 4 ноября на своих страницах в соцетях должны разместить специальные фотографии. «Это фото с посудой шадринской, гжельской, хохломской, жостовской или иной росписью, другими предметами быта, передающими самобытность народных промыслов, поделиться снимком в национальном костюме или одежде с элементами традиционных фасонов своего региона», – уточняют в областном правительстве.

Для всероссийской акции уже есть свои хештеги. Курганцам, чтобы пост в соцсетях не потерялся, рекомендуют использовать #россия #мыедины #нхп #курганскаяобласть #наименованиепромысла.

Выставка-ярмарка местных ремесленников пройдет в столице Зауралья 4 ноября. Там же можно сделать фотографию для своих аккаунтов.

Курган, служба информации

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