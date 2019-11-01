Мэрия Кургана запретила автомобилистам парковаться на улицах

Мэрия Кургана в пятницу, 1 ноября, на своем сайте опубликовала список улиц, на которых с обеих сторон вводится запрет на ночную парковку.
Как уточнили в городском департаменте развития городского хозяйства, ограничения связаны с уборкой улично-дорожной сети. Запрет вводится с 00:00 до 06:00 часов на 13-ти улицах. Вот полный список.
– улица Советская (на участке от улицы Красина до улицы Ленина);
– улица М. Горького (на участке от улицы Красина до улицы Аргентовского);
– улица К. Маркса (на участке от улицы Пролетарской до улицы Савельева);
– улица Кирова (на участке от улицы Станционной до улицы Куйбышева);
– улица Володарского (на участке от улицы К. Маркса до улицы Куйбышева);
– улица Пичугина (на участке от улицы Куйбышева до улицы М. Горького);
– улица Савельева (на участке от улицы К. Мяготина до улицы Гоголя);
– улица Князева;
– улица Генерала Дубынина (на участке от улицы Мостостроителей до 3-го микрорайона);
– улица Р. Зорге (на участке от улицы К. Мяготина до улицы Свердлова);
– улица Пушкина (на участке от улицы Карельцева до улицы Красина; от улицы Красина до улицы Кирова; от улицы Комсомольской до улицы Ленина);
– улица Томина (на участке от улицы К. Мяготина до жилого дома №110 по улице Томина);
– улица Кравченко (на участке от улицы Сибирской до улицы М. Горького);
– улица Климова (на участке от улицы Ленина до улицы Томина).
Городские чиновники пообещали оперативно установить в этих местах соответствующие дорожные знаки и отметили, что за автомобилистами в зоне перечисленных парковок будут следить инспекторы ГИБДД и эвакуаторщики.
Курган, служба информации
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