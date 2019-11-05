В Кургане автослесарь угнал машину клиента, разбил ее и скрылся с места ДТП

В Кургане 33-летний работник автосервиса угнал автомобиль своего клиента и попал на нем в ДТП. Машина – «Фольксваген Пассат», принадлежит жителю Тюмени.

Как сообщается на официальном сайте УМВД по Курганской области, угнанный из автосервиса «Фольксваген Пассат» попал в ДТП, а водитель скрылся с места происшествия. Позднее его задержали сотрудники ДПС.

Автослесарь, позаимствовавший чужой автомобиль, отказался проходить медосвидетельствование. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Побитая иномарка возвращена владельцу – жителю Тюмени.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.11.19

Курганские врачи не пришли на «медицинский» митинг, устроенный штабом Навального и «Альянсом врачей» (ВИДЕО). / Власти Курганской области выступили с заявлением о «мусорной реформе». / В Кургане осудили инспектора, который грабил и избивал охотников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»