Следователи отправили в суд курганцев, устроивших пьяный дебош в аэропорту

Следователи направили в суд дело курганских дебоширов, напавших на полицейских в аэропорту Челябинска. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

«Завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей города Кургана по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», – уточнили следователи.

Как сообщал «Новый День», в сентябре нетрезвые 31-летний мужчина и 46-летняя женщина из Кургана устроили драку в аэропорту Челябинска. Оба собирались лететь рейсом «Челябинск-Анталья» и находились в зале международных вылетов.

«Жители Кургана вступили в словесный конфликт с работником аэропорта. В связи с чем, в зал вылета был вызван наряд полиции. Сотрудниками транспортной полиции нарушители были доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска. При доставлении в дежурную часть мужчина публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника полиции, а женщина нанесла двум полицейским телесные повреждения», – сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Нетрезвая гражданка с телефоном в руках провоцировала полицейского и кричала «ну, подними на меня руку, подними», а затем сама ударила сотрудника полиции. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у пострадавшего полицейского телесные повреждения.

Борт авиакомпании «Ред Вингс» улетел без дебоширов. Курганцы отправились домой ждать завершения расследования уголовного дела.

Курган, служба информации

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