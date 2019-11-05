В МЧС обратились к курганцам с официальным заявлением

ГУ МЧС по Курганской области просит жителей Зауралья воздержаться от выхода на лед и от подледной рыбалки. Обращение спасателей размещено на официальном сайте ведомства во вторник, 5 ноября.

«Процесс формирования ледового покрова в Курганской области только начинается. В связи с похолоданием и низкими температурами толщина льда на озерах и водоемах без течения составляет от 1 до максимум 2 см, но и эти данные постоянно изменяются, стремясь к нулю с появлением солнца и плюсовых температур. Потому, выход на лёд в настоящее время года смертельно опасен для жизни, можно даже не успеть услышать его треска, а сразу провалиться под воду», – предупреждают МЧСники Зауралья.

В оперативном ведомстве напоминают, что прогулка по льду считается безопасной, если его толщина 15 сантиметров. И в два раза больше, если передвигаться по застывшему водоему на машине. Спасатели просят не выходить на лед, не проверять прочность льда ударом ноги, не допускать к водоемам детей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 05.11.19

Следователи отправили в суд курганцев, устроивших пьяный дебош в аэропорту. / В Кургане автослесарь угнал машину клиента, разбил ее и скрылся с места ДТП. / Курганские врачи не пришли на «медицинский» митинг, устроенный штабом Навального и «Альянсом врачей» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»