Мэрия Кургана реанимирует проект строительства второй нитки водовода

Администрация Кургана во вторник, 5 ноября, разместила на своем сайте информацию о проведении публичных слушаний, посвященных строительству второй нитки водовода от Арбинских очистных. Проект начинался в 90-ых годах, но ничем не закончился.

Как сообщается на сайте мэрии Кургана, важнейшую для города проблему курганцы смогут обсудить на публичных слушаниях до 28 ноября. Дословно формулировка слушаний звучит так:«проект внесения изменений в документацию по планировке территории для строительства объекта «Вторая нитка водовода от Арбинских ВОС» в городе Кургане».

Городские власти анонсировали вторую ветку водовода еще в 1995 году. В те годы необходимость строительства объясняли «изношенностью единственного подающего водовода от водозаборных сооружений». Вторая нитка протяженностью 4,5 км должна была появиться от Арбинских ВОС до пр. Конституции.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель курганского МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) Андрей Чудаков, в начале 2000-х годов был подготовлен проект строительства, но документ много лет пролежал без дела и на данный момент технически и финансово безнадежно устарел.

Как уточнил Андрей Чудаков, до конца 2019 года будет объявлен новый тендер на разработку проектной документации.

Глава курганского УКС пока не готов озвучить примерную стоимость проекта, лишь уточняет, что на строительство второй ветки водовода потребуются сотни миллионов.

Как только проект будет готов, мэрия Кургана узнает стоимость стройки и сможет объявлять конкурс по выбору подрядчика. Источники финансирования, сроки строительства пока не озвучиваются.

В пресс-службе компании «Водный союз», которая снабжает столицу Зауралья водой, «Новому Дню» заявили, что поставщик воды к проекту мэрии Кургана отношения не имеет. «Мы участия в проектировании не принимали. За всеми разъяснениями нужно обращаться в администрацию Кургана», – прокомментировали в пресс-службе «Водного Союза».

Курган, служба информации

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