В Кургане на целый день отключат воду

«Водный союз» в четверг, 7 ноября, на 12 часов прекратит водоснабжение в районе Рябково. Как сообщает на своем сайте водоснабжающая компания, будет устраняться авария.

«Бригады «Водного Союза» устранят аварию на сетях холодного водоснабжения по адресу: ул.Чернореченская, 91. Для этого с 9-00 до 21-00 будет ограничено холодное водоснабжение», – сообщает «Водный союз».

Под ограничения попали два детских сада и 28 домов на улице Чернореченская. Без воды останутся дома ул.Б.Петрова №140 и на ул.Школьная №24. В зону отключения также попадают две котельные (Школьная №13а и Черноречнская № 103а) и теплопункт (Чернореченская № 115а).

Как сообщал «Новый День», в октябре в Кургане на два дня было прекращено водоснабжение. Столица Зауралья была отключена от системы водоснабжения из-за работ на очистных.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 05.11.19

Коммунальная компания Бикова и Боброва может сорвать важный нацпроект в Кургане. / Мэрия Кургана реанимирует проект строительства второй нитки водовода. / В МЧС обратились к курганцам с официальным заявлением. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»