В Кургане ПАЗик с пассажирами попал в ДТП: водитель автобуса сбил девушку

В Кургане пассажирский ПАЗик сбил 17-летнюю девушку. Несовершеннолетнюю с места аварии увезли на «скорой».

Как сообщили «Новому Дню» в управлении ГИБДД, авария произошла в 19 часов 5 ноября. На пр. Конституции, 66 48-летний водитель ПАЗика сбил несовершеннолетнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая 2002 года рождения получила травмы, на скорой помощи ее доставили в детскую больницу имени Красного креста. В салоне ПАЗика находились пассажиры. Из них никто во время резкого торможения не пострадал.

Курган, служба информации

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