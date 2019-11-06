В Кургане ПАЗик с пассажирами попал в ДТП: водитель автобуса сбил девушку

В Кургане пассажирский ПАЗик сбил 17-летнюю девушку. Несовершеннолетнюю с места аварии увезли на «скорой».
Как сообщили «Новому Дню» в управлении ГИБДД, авария произошла в 19 часов 5 ноября. На пр. Конституции, 66 48-летний водитель ПАЗика сбил несовершеннолетнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшая 2002 года рождения получила травмы, на скорой помощи ее доставили в детскую больницу имени Красного креста. В салоне ПАЗика находились пассажиры. Из них никто во время резкого торможения не пострадал.
Курган, служба информации
Курган. Другие новости 06.11.19
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