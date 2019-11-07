В Кургане «скорая» попала в аварию

В Кургане в четверг, 7 ноября, в ДТП попала машина «скорой помощи». Как сообщили «Новому Дню» в региональной автоинспекции, авария произошла в 12:20 на пересечении улиц Томина и Горького.

Автоинспекторы работают на месте происшествия, оперативных данных пока нет. Также в областной ГИБДД не смогли уточнить информацию о пострадавших. Известно лишь, что «скорая» столкнулась с автомобилем «Форд».

Заместитель главного врача курганской больницы скорой медицинской помощи Василий Якимлюк в телефонном разговоре сообщил, что ему пока ничего не известно об инциденте с машиной «скорой».

Курган, служба информации

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