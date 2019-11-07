Курганские МЧСники отказались комментировать «звуки взрывов»

В Управлении МЧС по Курганской области не будут комментировать информацию о том, что жители города вечером, 6 ноября, слышали звуки взрывов.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Курган» несколько человек сообщили вчера о странных звуках. Горожане задавали вопросы: «что за взрывы были в Рябково? Я чуть не оглох», «что за взрывы в Североном. Прямо отчетливо слышны хлопки», «вы это слышали!!! Что это было за БАХ!!!».

В пресс-службе регионального МЧС «Новому Дню» заявили, что информацией по данному поводу ведомство не располагает, сообщений не поступало, официального комментария по данному поводу не будет. В ведомстве отказались назвать даже версию случившегося.

Странные звуки горожане связали с учениями, которые 6 ноября проходили на авиационном полигоне Курганской области.

Как официально сообщается на сайте Центрального военного округа, истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 Центрального военного округа нанесли бомбовый удар по наземным целям, расположенным на авиационном полигоне Зауралья.

«Всего в ходе учебно-тренировочных полетов задействовано около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 и более 100 человек летного и инженерно-технического состава», – уточнили в пресс-службе ЦВО.

Экипажи самолетов нанесли бомбовые удары по целям, имитирующим военную технику и инженерные укрепления условного противника. Кроме того, летчики отработали противоракетное маневрирование и полеты на предельно малых высотах.

Курган, служба информации

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