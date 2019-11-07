Курганские следователи занялись аварией, в которой погиб полицейский

СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело из-за смертельной аварии, которая произошла в Кургане. В ДТП погиб сотрудник полиции, который ехал на мотоцикле Honda VFR400R, и пассажир байка.

Как сообщал «Новый День», ДТП произошло 4 августа у дома № 64 на улице Гагарина (пересечение с б. Мира). «В ходе расследования уголовного дела установлено, что водитель мотоцикла Honda двигался по ул.Гагарина от аэропорта в сторону центра города и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, выезжавшим с бульвара Мира налево и двигался в сторону аэропорта. Водитель мотоцикла, являющийся сотрудником полиции, скончался на месте ДТП, его пассажир скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении», – сообщили в четверг, 7 ноября, в СУ СКР по Курганской области.

Сейчас следователи ищут очевидцев ДТП. По предварительной информации, дорогу мотоциклисту не уступил водитель ВАЗа. Полицейский, находящийся за рулем байка, врезался в бок машины. Он скончался на месте ДТП по приезда медиков. Пассажир мотоцикла был доставлен в горбольницу №2, но, как уточнили в региональном следкоме, спасти его врачи не смогли.

Курган, служба информации

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