В Кургане в жилом доме рухнул фрагмент стены

В Кургане из стены жилого дома на улице Ленина, 44 выпал фрагмент стены. Управляющая компания уже обследовала место ЧП.

Сообщение о том, что в центре города разрушается дом, было размещено в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Курган». «Ленина, 44 выпал фрагмент стены на пятом этаже, зацепив по пути чей-то кондиционер. У дома вроде бы только что был капремонт», – сообщает автор поста.

В Жилищной инспекции Курганской области прокомментировать инцидент не смогли. Глава ведомства Владимир Чупахин уехал по делам, его заместитель Анатолий Казаков отказался от комментариев.

Многоэтажку на ул. Ленина обслуживает управляющая компания «Восток-Центр». Дозвониться до руководства УК не удалось, телефоны, указанные на сайте компании, не отвечали. В диспетчерской службе УК «Восток-Центр» подтвердили факт ЧП. Как сообщила «Новому Дню» дежурный оператор, кусок стены выпал в среду, 6 ноября. И на месте обрушения уже побывали специалисты управляющей организации.

Как сообщал «Новый День», губернатор Курганской области Вадим Шумков неоднократно критиковал работу курганских УК. «Обанкротил одну компанию, тут же купил другую и снова готовится собирать с жителей деньги. Прям как старое пальто – «снял-выкинул-другое купил». Так не пойдет», – прокомментировал работу фирм-однодневок Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм. Глава региона также напомнил, что жители выбирают управляющую организацию добровольно. «Многие, к сожалению, не понимают, что управляющая компания – это такой же хозяйствующий коммерческий субъект, как остальные. А жители добровольно выбирают ее либо отказываются от ее услуг. И основной спрос за качество работы и за чистоту расходов формируют жители, как заказчики услуг», – цитата из поста Вадима Шумкова.

Курган, служба информации

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