В Курганской области все силы брошены на поиски маленького мальчика: ушел из дома сутки назад

В Курганской области пропал 11-летний ребенок. Мальчик в четверг, 7 ноября, вышел из дома около 17 часов и не вернулся. В полицию Юргамышского района, где проживает семья ребенка, родители обратились вчера вечером. Как сообщает в пятницу, 8 ноября, СУ СКР по Курганской области, по факту исчезновения несовершеннолетнего организована доследственная проверка.

«В настоящее время поиск ребенка осуществляется силами местных жителей, сотрудников полиции, МЧС, а также сотрудников СК России. В ходе проверки будут установлены все фактические обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в региональном следкоме. Всех, кто располагает хоть какой-то информацией, силовики просят обращаться в полицию и следственный комитет.

Курган, служба информации

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