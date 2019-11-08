Пропавший в Зауралье ребенок нашелся: «он заблудился»

11-летний мальчик, которого почти сутки искали полиция, спасатели и волонтеры, нашелся. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в УМВД по Курганской области и в региональном управлении МЧС.

«Поисковыми группами обследован лесной массив у села Таловка. Сегодня мальчик обнаружен недалеко от села, где проживает. Состояние здоровья несовершеннолетнего оценивается как удовлетворительное», – сообщили в УМВД по Курганской области. Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе областного полицейского главка, ребенок просто заблудился.

В УМЧС по Курганской области добавили, что в поисковой операции были задействованы 88 человек и 16 единиц техники, к поискам также были привлечены кинологи с собаками.

Как сообщал «Новый День», 11-летний мальчик, проживающий в Юргамышском районе, в четверг, 7 ноября, около 17 часов вышел из дома и не вернулся. Вечером родители обратились за помощью в полицию. В СУ СКР по Курганской области началась доследственная проверка.

Курган, служба информации

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