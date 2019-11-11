В Кургане из торгового комплекса эвакуировали покупателей

В Кургане, в воскресенье,10 ноября, более 400 человек были эвакуированы из ТРЦ «Пушкинский».

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, эвакуация была объявлена из-за ложной тревоги. «Прибывшие по вызову сотрудники МЧС провели разведку, в ходе которой выяснилось, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», – прокомментировали в УМЧС Зауралья.

На улицу Пушкина, как оказалось, зря приехали 9 единиц техники и 27 человек личного состава УМЧС. Торгово-развлекательный комплекс на время проверки покинули 410 человек, включая 80 детей. Пострадавших нет.

Курган, служба информации

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