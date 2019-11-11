Курганское УМЧС: половина всех погибших на пожарах Зауралья были пьяны

В Курганской области в 2019 году во время пожаров погибли 76 человек, из них 30 человек перед трагедией употребляли алкоголь. Такая статистика в понедельник, 11 ноября, озвучена на сайте УМЧС по Курганской области.

По данным ведомства, подобная тенденция фиксируется ежегодно. «С 2014 по 2018 годы на территории Курганской области в огне погибли 504 человека, в том числе 203 в состоянии опьянения. По вине нетрезвых жителей области произошло 188 пожаров», – уточнили в региональном УМЧС и добавили, что к такому выводу пришли специалисты чрезвычайного ведомства России, проведя анализ пятилетней статистики пожаров, повлекших гибель людей.

Курган, служба информации

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