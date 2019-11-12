В Кургане автобус сбил двух человек

Курган (Новый День, служба информации) – В Кургане на проспекте Машиностроителей, 17 водитель «ПАЗика» сбил двух пешеходов. Как сообщает ГИБДД Курганской области, ДТП произошло утром 11 ноября.

42-летний водитель «ПАзика» ехал по пр. Машиностроителей в сторону ул. Химмашевской. Пешеходы, которых сбил автобус, перебегали дорогу, нарушая правила. В аварии пострадали 24-летняя женщина и 35-летний мужчина. На место ДТП вызвали «скорую» помощь, которая госпитализировала обоих пассажиров.

Курган. Другие новости 11.11.19

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