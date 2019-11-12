В Кургане убийца превратил бабушку в факел: облил бензином и поджог

Житель Кургана облил бензином и поджог 81-летнюю старушку. Как сообщают во вторник, 12 ноября, региональные СУ СКР и прокуратура, дело 42-летнего убийцы передано в суд.

Преступление было совершено 15 мая 2019 года. «Мужчина, находясь в садовом товариществе «Корвет», встретил на даче родственницу. Действуя на почве ранее произошедшего между ними конфликта, мужчина облил пожилую женщину легковоспламеняющейся жидкостью из паяльной лампы, после чего поджог», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

В прокуратуре Зауралья добавляют, что пенсионерка 1938 года рождения от полученных ожогов (60% тела) скончалась в реанимации ГБУ «Курганская областная клиническая больница». Сам поджигатель, превратив бабушку в факел, скрылся с места преступления.

Дело направлено в суд. Силовики уточняют, что за совершение такого преступления 42-летний житель Кургана может получить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Курган, служба информации

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