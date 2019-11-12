В Зауралье на трассе «Иртыш» смертельное ДТП, движение ограничено

В Мишкинском районе на 190-ом км автодороги «Иртыш» во вторник, 12 ноября, произошло смертельное ДТП. При лобовом ударе двух иномарок погибли два человека.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, из Челябинска в сторону Кургана на автомобиле «Mazda» ехала 29-летняя водитель. Навстречу ей на внедорожнике «TOYOTA LAND CRUISER» двигался 60-летний житель Сафакулевского района.

Женщина-водитель и 58-летняя пассажирка второй иномарки после удара погибли на месте ДТП. Водитель джипа и еще два пассажира TOYOTA с различными травмами госпитализированы в ГБУ «Мишкинская центральная районная больница».

ДТП произошло около 14 часов. На место аварии пришлось вызывать спасателей регионального управления МЧС, которые провели деблокировку пострадавших из поврежденных автомобилей. Движение на трассе ограничено.

В ГИБДД пока не готовы комментировать ДТП и называть виновника смертельной аварии. Инспекторы выясняют все детали трагедии.

Курган, служба информации

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