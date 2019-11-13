Прокуратура проверила курганский Роспотребнадзор: волокитят, футболят, не наказывают

Прокуратура Курганской области проверила и уже наказала региональное управление Роспотребнадзора за нарушения в работе с обращениями курганцев.

Как уточняет надзорное ведомство, сотрудники Роспотребнадзора нарушают закон о порядке рассмотрения заявлений граждан. «Управлением допускались факты волокиты при рассмотрении обращений с незаконным продлением сроков их разрешения. Имелись случаи необоснованного направления заявлений для разрешения по компетенции в иные органы, при наличии оснований для принятия самостоятельных мер реагирования», – завили в облпрокуратуре.

Также во время проверки выяснилось, что несколько жалоб на работу управляющих компаний по непонятным причинам не были направлены в органы жилищного надзора, где должен был решаться вопрос о привлечении УК к административной ответственности. «Управлением систематически по окончании административного расследования выносились постановления о прекращении производства ввиду отсутствия события правонарушения при его фактическом наличии», – резюмировали в прокуратуре Зауралья.

Главе регионального Роспотребнадзора Григорию Хохлову внесено представление. Еще четыре сотрудника ведомства привлечены к административной ответственности.

Курган, служба информации

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