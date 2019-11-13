Курганская ГИБДД попросила водителей приготовиться к «температурным качелям»

Водителей Зауралья предупредили о гололеде на дорогах области. В управлении ГИБДД по Курганской области выступили с заявлением: температура воздуха меняется, покрытие становится скользким даже без снежного наката.

«Адекватно оценивайте дорожную обстановку и выбирайте скорость, маневры и интервалы движения», – обращаются автоинспекторы к жителям области.

По данным УМЧС по Курганской области, в области ожидается мокрый снег, а в некоторых районах может быть туман. Ночью минусовые температуры: до -7 градусов. Днем местами до +3 градусов. «Температурные качели» ожидаются и в столицы Зауралья. В Кургане ночью до -4, днем 0,+2 градуса.

Курган, служба информации

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