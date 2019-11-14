Курганских водителей опять предупредили о сложной ситуации на дорогах

14 ноября на дорогах Курганской области ожидается снег. Как сообщает пресс-служба «УралАвтодора», 13 единиц техники чистят от снега федеральную трассу «Иртыш», при усилении снегопада будет привлечена дополнительная техника.

«По прогнозу синоптиков 14 ноября на дорогах Челябинской и Курганской областях ожидается снег, высока вероятность возникновения гололедицы. Специалисты дорожной службы просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – уточняется в обращении «УралАвтодора».

По данным УМЧС по Курганской области, на территории Зауралья ожидается небольшой снег. «Температурные качели» прекратились: и днем, и ночью установится минусовая температура. В области похолодает до -14 ночью и до -9 днем.

Курган, служба информации

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