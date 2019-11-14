На трассе Курган – Половинное «Лада» насмерть сбила шестилетнего мальчика

В четверг, 14 ноября, на пешеходном переходе автодороги Курган-Половинное водитель автомобиля «Лада Гранта» насмерть сбил шестилетнего мальчика. Как сообщают в региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло в Кетовском районе в 7:20 часов на 14-м километре автодороги. Мама с двумя сыновьями четырех и шести лет переходила через дорогу по пешеходному переходу.

«Дойдя до середины дороги, старший ребенок начал перебегать проезжую часть. В это время на него совершил наезд автомобиль Лада Гранта под управлением 64-летнего жителя областного центра», – сообщили в ГИБДД Курганской области.

Шестилетний мальчик скончался на месте аварии еще до приезда «скорой».

«Ребенок был одет в темную одежду, световозвращающие элементы на одежде отсутствовали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», – добавили автоинспекторы.

Курган, служба информации

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