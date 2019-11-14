Дмитрий Медведев пообещал Курганской области более 300 миллионов рублей на два проекта

На заседании правительства РФ в четверг, 14 ноября, было принято решение о выделении Курганской области 301,9 млн рублей на два проекта. Цитата премьер-министра Дмитрия Медведева приведена на сайте российского правительства.

«У нас в повестке дня также распределение субсидий на 300 млн рублей. Мы выделяем деньги Курганской области на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры региона. Речь идет о реконструкции очистных сооружений в городе Шадринске и строительстве системы водоснабжения», – цитата из вступительного слова Медведева.

Деньги будут направлены на реконструкцию канализационных очистных сооружений Шадринска и строительство системы водоснабжения в селе Красноисетское Далматовского района.

Более 300 млн рублей выделяются региону из резервного фонда с формулировкой «оказание разовой финансовой помощи в виде предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Курганской области, связанных с реконструкцией и строительством объектов коммунальной инфраструктуры».

Как уточняется в материалах к заседанию правительства, «по вышеуказанным объектам капитального строительства имеется необходимая обосновывающая документация для ввода объектов в эксплуатацию в 2019 году».

Курган, служба информации

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