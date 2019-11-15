В Кургане 19-летний водитель сбил двух подростков

В Кургане на улице Карбышева произошло ДТП, все участники которого молодые люди. 19-летний водитель сбил двух подростков.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, авария произошла вечером 14 ноября на улице Карабышева, 5/2. Молодой водитель на автомобиле ВАЗ ехал по ул. Карабышева со стороны ул. Школьной и сбил молодых людей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Одному участнику ДТП 16 лет, второй на год старше. Как уточняют в автоинспекции, подростки получили телесные повреждения.

Курган, служба информации

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