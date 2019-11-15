В курганской пятиэтажке во время пожара погибли отец и сын

В Кургане ночью, 15 ноября, в пожаре погибли 44-летний и 67-летний мужчины. Предположительно, это отец и сын. Как сообщает УМЧС по Курганской области, сигнал о пожаре поступил в ночью в 01:21. В поселке Механический горела квартира в пятиэтажном доме. Спасатели эвакуировали семь человек, включая одного ребенка.

По данным СУ СКР по Курганской области, после тушения пожара в квартире были обнаружены тела двух мужчин. «По предварительным данным, погибли отец и сын, проживающие в указанной квартире, причиной пожара стала неосторожность при курении», – сообщили в следкоме. Начата проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Курган, служба информации

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