Погибшими в ДТП на курганской трассе оказались три ученика автошколы и инструктор

Жертвами смертельного ДТП на 232-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган, которое произошло 15 ноября, оказались ученики автошколы Шадринска. Трое учеников с инструктором выехали на трассу, чтобы провести занятие.

Как сообщили «Новому Дню» в УМВД по Курганской области, по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 262 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ведется следствие. В региональном полицейском главе подтвердили, что в ДТП погибли водитель 1975 года рождения, 25-летняя девушка-пассажир. И два молодых человека 1992 и 1986 годов рождения. За рулем был инструктор автошколы.

Источник «Нового Дня» сообщает, что 15 ноября курсанты автошколы Шадринска вместе с инструктором выехали на трассу Екатеринбург – Шадринск – Курган, чтобы на автомобиле «Лада Калина» провести урок вождения. Все, кто находится в салоне, погибли на месте происшествия.

Смертельное ДТП произошло 15 ноября днем, около 15 часов. Как сообщает ГИБДД Курганской области, «Лада» столкнулась с большегрузом МАЗ.

«Водитель легкового автомобиля при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека», – уточняет региональная автоинспекция.

Курган, служба информации

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