Житель Кургана избил полицейского в дежурной части УМВД

Жителя Кургана будут судить за избиение сотрудника полиции. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 25 октября 2019 года в городском отделе полиции №1 регионального УМВД.

Как уточняет региональный следком, 45-летнего нетрезвого жителя Кургана вечером задержали сотрудники полиции и доставили мужчину в отдел полиции. Там горожанин начал вести себя агрессивно и напал на одного из полицейских. «Нанес удар кулаком в область головы», – сообщили в региональном СУ СКР.

Уголовное дело было возбуждено по статье «применение насилия в отношении представителя власти». «Свою вину обвиняемый полностью признал. Следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», – резюмировали в следкоме Зауралья.

Курган, служба информации

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