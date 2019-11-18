В Кургане без воды остались детские сады, школы и реабилитационный центр

В понедельник, 18 ноября, в Кургане из-за трех аварий без воды остались более 30 домов. Как сообщает «Водный союз», аварии на водопроводе устраняются на улицах Карельцева, Пушкина и в 1-ом микрорайоне Заозерного.

Из-за порывов в Кургане без воды остаются несколько домов на улице Карельцева, включая школу №11, детскую стоматологию и детский сад № 137 «Алиса». На улице 7-Больничная также пострадали несколько домов и физкультурно-оздоровительный комплекс. На улице Криволапова воду отключили в пяти домах, в том числе, в детском садике №41 «Дружная семейка».

До момента устранения аварии на водопроводе по ул. Пушкина, 83 водоснабжение отключено в домах на улицах Тобольная, Пушкина, включая реабилитационный центр для детей. Также в зону отключения попали дом № 1 по ул. Гоголя, дом № 32 по ул. Карельцева и дом № 30А по ул. Васильева. В Заозерном без воды остались несколько домов и школа № 20. Как сообщается на сайте водоснабжающей компании «Водный союз», на месте работают аварийные бригады. Когда работы будут завершены – не уточняется.

Курган, служба информации

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