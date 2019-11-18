В Шатрово по итогам конкурса не стали менять главу района

Депутаты Шатровской районной думы в понедельник, 18 ноября, избрали главой Шатровского района Леонида Рассохина. Об этом сообщается на сайте районной администрации.
Леонид Рассхохин по итогам голосования депутатов сохранил свой пост. Он возглавляет районную администрацию с 2009 года.
На конкурс главы Шатровского района свои кандидатуры выставили три человека. Соперники действующего главы – Сергей Вятизев и Евгений Коновалов, набрали 8,7 и 10,7 баллов соответственно. Рейтинг действующего мэра оказался выше – 13,7 баллов.
Кандидатов на пост главы оценивали по трем критериям: образование, представленная программа первоочередных мероприятий развития Шатровского района и индивидуальное собеседование. По итогам депутатского голосования за Рассохина проголосовали 13 депутатов из 14.
Курган, Шатрово, служба информации
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