В Кургане 81-летняя старушка провалилась под лед на реке Тобол

Спасатели УМЧС по Курганской области в понедельник, 18 ноября, спасали 81-летнюю пенсионерку, которая провалилась под лед на реке Тобол. О ЧП сообщили очевидцы. Прохожие видели, как старушка шла по льду в районе паромной переправы на бульваре Солнечный и оказалась в воде.

Как сообщает региональное управление МЧС, двое спасателей в гидрокостюмах подползли к полынье и вытащили горожанку. В ледяной воде пожилая женщина барахталась почти 15 минут. «Когда она провалилась в полынью, верхняя одежда в воде надулась воздушным пузырем, послужив спасательным жилетом. Это обстоятельство и помогло пожилой женщине остаться на плаву в ледяной воде, которая моментально перехватывает дыхание и сковывает тело», – рассказали в курганском УМЧС. После спасения бабушку передали медикам.

Курган, служба информации

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