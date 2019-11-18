Медведев выделил Зауралью деньги на школьные автобусы

Премьер-министр Дмитрий Медведев 16 ноября подписал распоряжение о выделении Курганской области около 72 млн рублей. Средства будут направлены на покупку 20 школьных автобусов, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Субсидия – 72 млн рублей, выделяется региону из резервного фонда правительства РФ. «Планируется, что это позволит приобрести не менее 20 новых транспортных средств, оснащенных в соответствии с современными требованиями к безопасным перевозкам детей. В Курганской области на подвозе находится более 10 тысяч учеников школ. До места учебы их доставляют 362 автобуса. На начало года 111 из них нуждались в замене в связи с превышением 10-летнего срока эксплуатации», – прокомментировали в облправительстве.

В общей сложности в 2019 году в парке школьного транспорта появилось 90 новых автобусов. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Курган, служба информации

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