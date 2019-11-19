В мэрии Кургана рассказали про работу школ в 30-градусные морозы

В управлении МЧС по Курганской области предупредили о резком похолодании, местами до – 32 градусов. Администрация Кургана во вторник, 19 ноября, разместила памятку, связанную с отменой школьных занятий.

«Разработана температурная шкала наружного воздуха для отмены занятий в образовательных учреждениях Кургана. Данным документом определено, при какой погоде отменяются школьные уроки для тех или иных классов», – уточнили в мэрии столицы Зауралья.

Так, ученики 1-2 классов могут не посещать школу при температуре -27 градусов без ветра. Если ветер до 5 метров в секунду, то занятия для первоклашек и второклашек отменяются при -26. И при -25 градусов, если скорость ветра превышает 5 метров в секунду.

Ученики 1,2,3 и 4 классов могут не посещать учебные заведения при температуре -27 градусов (и при температуре -26 и -25 при ветре). Ученики средней школы (до 7 класса) остаются дома при -30. А вот старшеклассники не учатся только тогда, когда в безветренную погоду на улице минус 34 градуса.

В мэрии уточнили, что оперативная информация о работе школ будет публиковаться на сайте горадминистрации.

По данным курганских синоптиков в ближайшие дни в отдельных районах Курганской области ночью температура опустится до -32, днём не поднимется выше минус 15. Погодные условия осложняет северный ветер 6-11 метров в секунду. В Кургане в ближайшие дни ожидается до -24,-26 ночью и до -22 градусов днем.

Курган, служба информации

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