В Курганской области 20-летний мужчина отрезал товарищу ухо

В Мишкинском районе Зауралья суд вынес приговор 20-летнему мужчине, который избил собутыльника и отрезал ему левое ухо.

Как сообщает во вторник, 21 ноября, прокуратура Курганской области, преступление было совершено минувшим летом. Молодой мужчина из поселка Мишкино, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим товарищем и схватился за нож. «Нанес не менее пяти ударов ножом в область головы, плеч и ног потерпевшего, а также отрезал ему левую ушную раковину, чем причинил неизгладимые телесные повреждения, повлекшие обезображивание лица потерпевшего», – уточнили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил 20-летнего курганца к 5 годам лишения свободы. Его судили по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Курган, Мишкинский район, служба информации

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