Курганский насильник 15 лет скрывался от полиции

В Курганской области за изнасилование будут судить 42-летнего мужчину, который совершил преступление 15 лет назад. Как сообщает в четверг, 21 ноября, региональный следком, групповое изнасилование было совершено в 2005 году.

По данным СУ СКР по Курганской области, курганец, которому на момент совершения преступления было 27 лет, вместе с тремя подельниками заманил жертву в свой автомобиль. Женщину привезли в частный дом, где и изнасиловали.

Троих преступников удалось задержать, они все были осуждены. И только один мужчина, покинув Зауралье, много лет скрывался от полиции.

«На протяжении многих лет он не пользовался паспортом, не работал официально и принимал меры к изменению своей внешности. Правоохранительным органам удалось выявить изменение гражданско-правового статуса подозреваемого, что позволило в последующем мужчину задержать», – сообщает следком Курганской области. Курганцу предъявлено обвинение по ст. 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Причастность к преступлению, совершенному в 2005 году, удалось установить достоверно.

Курган, служба информации

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