В выходные несколько улиц Кургана останутся без воды

В Кургане из-за аварии на ул. Кремлева в субботу, 23 ноября, на 11 часов будет отключено водоснабжение шести улиц.

Как сообщает компания «Водный союз», аварийные работы займут почти день и будут проводиться с 10 часов утра до 21:00 часов. Поставщик воды уточняет, что ремонтируется водовод диаметром 200 миллиметров на улице Кремлева, 7.

В зону отключения попадают шесть домов на ул. Кремлева, включая военный комиссариат (дома № 2, 4а, 6, 7, 9, 12). На ул. Сухэ-Батора без воды останутся пять домов (дома № 1, 3, 3а, 5, 7). Ограничения коснутся также улиц Победы (дома № 3,4,10, включая колледж культуры), Свердлова (дома № 1а, где расположен «Магнит», №5, 7, 9), К. Мяготина (дом № 32) и Т.Невежина ( дома № 3,4, включая Сибирско-Уральскую энергетическую компанию).

Курган, служба информации

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