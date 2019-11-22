Экономика Курганской области побила собственные рекорды 2019 года

Индекс промышленного производства в Курганской области в 2019 году по итогам полугодия вырос почти на 5%, статистика за 10 месяцев показала другие цифры.

Как сообщает департамент экономического развития Курганской области, ключевой индикатор региональной экономики – индекс промышленного производства – с начала 2019 года года неуклонно растет и за 10 месяцев 2019 года составил 106,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Инвестиции в основной капитал за десять месяцев 2019 года выросли на 204% до 17, 461 млрд рублей. В структуре инвестиций предприятий, не являющимися субъектами малого бизнеса, 45% вложений – это собственные средства. Промышленники инвестировали в развитие своих бизнесов более 4,6 млрд собственных средств.

По данным департамента АПК Курганской области, в 2019 году индекс физического объема инвестиций в сельском хозяйстве в январе-июне 2019 года составил 122% при годовом плане 102,4%. Индекс производства пищевых продуктов – 102,3% при плане 100,5%, экспорт продукции АПК оценивается в 16,6 млн долларов США (166,9%).

Сельхозпредприятия Зауралья по итогам девяти месяцев 2019 года получили прибыль до налогообложения 2 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 123%.

Рост показателей долгие годы стагнирующей региональной экономики был зафиксирован с начала 2019 года. По итогам за первое полугодие индекс промпроизводства в Зауралье, по данным Курганстата, составил 104,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Было отгружено продукции на сумму свыше 104 млрд рублей. Лидерами стали обрабатывающие производства, которые занимают в структуре регионального производства 81%.

Курган, служба информации

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