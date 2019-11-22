Курганец до смерти забил свою 80-летнюю жену

В Щучанском районе 80-летний дедушка жестоко избил свою супругу ровесницу. Женщина от полученных травм скончалась.

Как сообщает СУ СКР по Курганкой области, убийство было совершено 18 ноября в деревне Отрадное Щучанского района. «В результате полученных повреждений, не совместимых с жизнью, пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Тело убитой мужчина спрятал в кладовке дома, где труп спустя некоторое время обнаружили родственники», – уточнили в региональном следкоме.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийсвто», следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Курган, Щучанский район, служба информации

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