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Пятница, 22 ноября 2019, 15:51 мск

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Курганец до смерти забил свою 80-летнюю жену

В Щучанском районе 80-летний дедушка жестоко избил свою супругу ровесницу. Женщина от полученных травм скончалась.

Как сообщает СУ СКР по Курганкой области, убийство было совершено 18 ноября в деревне Отрадное Щучанского района. «В результате полученных повреждений, не совместимых с жизнью, пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Тело убитой мужчина спрятал в кладовке дома, где труп спустя некоторое время обнаружили родственники», – уточнили в региональном следкоме.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийсвто», следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Курган, Щучанский район, служба информации

Курган, Щучанский район. Другие новости 22.11.19

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